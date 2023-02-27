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Приметы и советы

В деле владелицы ювелирного бренда Darvol появилось два новых эпизода

Степан Жирнов
Происшествия
В деле владелицы ювелирного бренда Darvol появилось два новых эпизода
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Владелица ювелирного бренда Darvol Дарья Спиридонова выводила средства за рубеж при помощи криптовалюты. Об этом стало известно в понедельник, 27 февраля.

По предварительным данным, у подозреваемой было несколько криптокошельков, с помощью которых Спиридонова уходила от уплаты налогов. Помимо этого деньги утекали на счет бывшего учредителя ювелирного дома Алексея Семуки, сообщил Telegram-канал «112».

В том, сколько средств таким образом было переведено за рубеж, разбираются следователи.

Также стало известно о двух новых эпизодах мошенничества Спиридоновой. Одному из своих клиентов она обещала колье с изумрудами за восемь миллионов рублей, а другой — отремонтировать серьги с бриллиантами, стоимость которых оценивают в четыре миллиона 600 тысяч рублей. В обоих случаях подозреваемая взяла деньги и ценности, но обязательств не выполнила.

Ранее стало известно, что ущерб от деятельности Дарьи Спиридоновой оценивают в 191 миллион рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Женщину отправили под домашний арест до 3 апреля.

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