Росгвардейцы задержали мужчину с партией наркотиков на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Москва, Уральская улица Карта всех событий

На востоке столицы задержали мужчину, у которого при себе нашли крупную партию наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в понедельник, 27 февраля.

По данным ведомства, патруль вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительного мужчину, который, едва завидев машину Росгвардии, попытался скрыться на Уральской улице. Правоохранители вовремя среагировали и задержали 36-летнего уроженца Кемерова во дворах жилых домов.

При личном досмотре у мужчины обнаружили 40 пластиковых свертков с неизвестным веществом в потайном кармане сумки. Позже экспертиза показала, что в них находился мефедрон общей массой около 90 граммов. Злоумышленник рассказал, что приобрел наркотик в Подмосковье для дальнейшей перепродажи в столице.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.

Другого злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали на западе Москвы. В магазин на Большой Очаковской пришел серийный вор и попытался в очередной раз совершить преступление.