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Онищенко объяснил причины вспышки холеры в Турции

Ирина Игнатенко
Общество
Онищенко объяснил причины вспышки холеры в Турции
Фото: Пресс-служба Госдумы

Основной причиной обострения инфекционных заболеваний в Турции после масштабного землетрясения является высокая нагрузка на работников сферы здравоохранения и закрытие профилактических проектов. Об этом рассказал врач-эпидемиолог, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил, что в 2022 году в целом выросло количество стран, где регистрировалась холера. Как отмечают эксперты, высокий риск распространения инфекционных заболеваний сохранится в ближайшие две-четыре недели, передает НСН.

В свою очередь врач Елена Мескина сообщила, что в Россию холеру могут завезти из других государств. Поэтому регионы России разработали детальные планы по борьбе с этим заболеванием, передает Царьград.

Руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза рассказал, что более миллиарда людей подвержены риску заболевания холерой.

Холера — это инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженной водой или пищей.

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