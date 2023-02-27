Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Женщина зарезала племянницу из-за ссоры на юго-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина зарезала племянницу из-за ссоры на юго-западе Москвы
Фото: ГСУ СК России по Москве
Москва, улица Знаменские Садки Карта всех событий

Жительница столицы зарезала племянницу на кухне из-за ссоры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 27 февраля.

По ее словам, преступление произошло накануне ночью в квартире жилого дома на улице Знаменские Садки. Две родственницы поссорились на кухне. Потеряв контроль, женщина 1964 года рождения, ударила свою племянницу в грудь ножом. От полученных ран девушка скончалась на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

— Подозреваемую задержали, с ней проводятся следственные действия. В ближайшее время фигурантке предъявят обвинение, — резюмировала Иванова.

Другое убийство произошло на юге столицы. Мужчина поссорился со знакомым и несколько раз ударил его ножом.

Следственный комитет Район Северное Бутово Москва Преступления Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте