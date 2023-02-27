Женщина зарезала племянницу из-за ссоры на юго-западе Москвы
Жительница столицы зарезала племянницу на кухне из-за ссоры. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 27 февраля.
По ее словам, преступление произошло накануне ночью в квартире жилого дома на улице Знаменские Садки. Две родственницы поссорились на кухне. Потеряв контроль, женщина 1964 года рождения, ударила свою племянницу в грудь ножом. От полученных ран девушка скончалась на месте происшествия.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
— Подозреваемую задержали, с ней проводятся следственные действия. В ближайшее время фигурантке предъявят обвинение, — резюмировала Иванова.
Другое убийство произошло на юге столицы. Мужчина поссорился со знакомым и несколько раз ударил его ножом.