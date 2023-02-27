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Приметы и советы

Вторую новостройку по программе реновации начали заселять в Нагорном районе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Вторую новостройку по программе реновации начали заселять в Нагорном районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Варшавское шоссе, 100 Карта всех событий

В Нагорном районе стартовало заселение второго дома, построенного по программе реновации. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В трехсекционную новостройку переезжают жители пяти старых домов, расположенных на Артековской улице и Варшавском шоссе. Здание рассчитано на 485 квартир: 115 однокомнатных, 299 двухкомнатных и 69 трехкомнатных. Три квартиры оборудовали для маломобильных жильцов.

— В пяти старых домах проживают 955 человек. На первом этаже новостройки 28 февраля открывается центр информирования по переселению, где будущие новоселы смогут получить консультации профильных специалистов и оформить необходимые документы для переезда в новое жилье, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Здание возвели неподалеку от старого жилья, чтобы горожане смогли пользоваться привычными маршрутами и инфраструктурой после переезда, передает официальный сайт мэра Москвы.

В январе новые квартиры по программе реновации во всех округах города получили почти 1,7 тысячи человек. Уточняется, что всем участникам программы жилье предоставляется в том же районе, где расположен их старый дом. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО.

Строительство Жилье Нагорный район
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