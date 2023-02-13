Почти 1,7 тысячи человек в Москве получили квартиры по реновации в январе

Фото: mos.ru / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В январе новые квартиры по программе реновации жилья во всех округах города получили почти 1,7 тысячи человек. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил министр правительства Москвы и глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Москвичи заключили с департаментом городского имущества 641 договор на равнозначные квартиры по программе реновации. Больше всего из них — в Юго-Восточном административном округе — 184, на севере столицы — 111, на юго-западе — 85, — сказал он.

По словам Гамана, всем участникам программы жилье предоставляется в том же районе, где расположен их старый дом. Исключения — Зеленоград и ТиНАО: участников программы там переселяют в пределах округа, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что свыше двух тысяч жителей смогут переехать в новостройку по реновации в районе Лефортово. Дом рассчитан на 1009 квартир.

Помимо этого, в районе Проспект Вернадского началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности, каждый корпус будет двухсекционным.