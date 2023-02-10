Дом по реновации передадут под заселение в Лефортове

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, проезд Шелихова Карта всех событий

Свыше двух тысяч жителей смогут переехать в новостройку по программе реновации в столичном районе Лефортово. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Сейчас жилые здания сданы в эксплуатацию, ведется подготовка квартир к передаче под заселение. Планируется, что жители начнут переезд уже в этом году, — заявил он.

Новостройка рассчитана на 1009 квартир: 267 — однокомнатных, 514 — двухкомнатных, 202 — трехкомнатные, 21— четырехкомнатная, три — пятикомнатные и две — шестикомнатные. Дом состоит из четырех корпусов с подземной автостоянкой, он расположен по адресу проезд Шелихова, дом 7, дом 9, корпус 1, и дом 9, строение 2, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что новые квартиры по программе реновации в ТиНАО в 2022 году получили 860 московских семей. К переселению приступили жители 10 округов и поселений ТиНАО, специалисты ведомства предложили им жилье в шести новостройках.

Накануне глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что новостройку на 488 квартир возведут по программе реновации в Останкинском районе столицы. В здании будет расположено 129 однокомнатных, 266 двухкомнатных и 93 трехкомнатные квартиры.