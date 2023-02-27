Благотворительный фонд имени Наташи Едыкиной проведет всероссийские конкурсы до 25 марта

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Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной проведет ряд конкурсов. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

С 25 февраля по 25 марта пройдет VI Всероссийский конкурс рисунков по ПДД с «Супермамой», посвященный Международному женскому дню; с 21 февраля по 25 марта — III Всероссийский конкурс чтецов стихов по ПДД «Азбука дорожной безопасности», направленный на профилактику ДТП с участием детей и приуроченный ко Всемирному дню театра.

Кроме того, с 25 февраля по 25 марта состоится II Всероссийский конкурс театральных коллективов и агитбригад по ПДД «Всем знать положено — правила дорожные», также направленный на профилактику аварий с участием детей и приуроченный к театральному празднику.

В период с 23 января по 23 февраля всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги» проходил в Москве. Основной целью мероприятия была обозначена профилактика ДТП с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.