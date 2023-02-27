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Более ста подростков из «Редана» и «Антиредана» собрались в центре Красноярска

Степан Жирнов
Происшествия
Более ста подростков из «Редана» и «Антиредана» собрались в центре Красноярска
Фото: Pixabay

Около ста подростков собрались на площади в Красноярске для выяснения отношений. Об этом стало известно в понедельник, 27 февраля.

По предварительным данным, такое скопление несовершеннолетних около городского Театра оперы и балета связано с активной фазой вражды молодежного движения «ЧВК Редан» с недоброжелателями. На место сбора толпы прибыли полицейские.

Сотрудники правоохранительных органов работают над предотвращением эскалации конфликта, сообщил Telegram-канал Kras Mash.

Ранее стало известно, что потасовка с участием несовершеннолетних произошла в столичном торговом центре. В результате около 30 подростков были доставлены в различные отделения полиции.

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