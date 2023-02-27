Более ста подростков из «Редана» и «Антиредана» собрались в центре Красноярска
Около ста подростков собрались на площади в Красноярске для выяснения отношений. Об этом стало известно в понедельник, 27 февраля.
По предварительным данным, такое скопление несовершеннолетних около городского Театра оперы и балета связано с активной фазой вражды молодежного движения «ЧВК Редан» с недоброжелателями. На место сбора толпы прибыли полицейские.
Сотрудники правоохранительных органов работают над предотвращением эскалации конфликта, сообщил Telegram-канал Kras Mash.
Ранее стало известно, что потасовка с участием несовершеннолетних произошла в столичном торговом центре. В результате около 30 подростков были доставлены в различные отделения полиции.