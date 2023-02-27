Скульптор Мурзин рассказал о работе над памятником Шаляпину

Фото: Главархив Москвы

В Петербурге планируют запустить открытый городской конкурс на эскизный проект памятника Федору Шаляпину. Подобный конкурс уже проводился в 90-е годы, но монумент так и не был установлен.

Тогда в конкурсе победил скульптор Александр Мурзин. Его сын Алексей Мурзин рассказал, готов ли он продолжить дело отца и принять участие в новом конкурсе.

По его словам, модель, над которой он работал с отцом, в настоящее время хранится в мастерской скульптора. Также он создал ряд некоторых других рабочих моделей.

Мурзин добавил, что не против принять участие в новом конкурсе и представить разработки, передает газета «Петербургский дневник».

Недавно стало известно, что памятник Шаляпину установят в Александровском парке Петроградского района на месте закладного камня. Место для памятника выбрано неслучайно: в свое время артист жил на Петроградской стороне.

Также сообщалось, что специалисты займутся реставрацией надгробия на могиле писателя Михаила Михайловича Пришвина. В ходе работ реставраторы приведут монумент в порядок. Планируется, что реставрация пройдет в 2023–2024 годах.