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Собянин: В столице открылся Единый центр поддержки участников СВО и их семей

Лейла Алиева
Город
Собянин: В столице открылся Единый центр поддержки участников СВО и их семей
Фото: РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом стало известно в понедельник, 27 февраля.

— В соответствии с поручением президента в Москве с октября месяца создана система оказания социальной помощи семьям военнослужащих и мобилизованных. Сейчас открывается новый центр, который охватывает своими услугами не только семьи военнослужащих, но и самих участников СВО, — отметил глава города.

В центре горожанам доступны психологическая помощь, юридическая поддержка, реабилитация и образование. Также специалисты помогут нуждающимся найти новую работу. Мэр призвал привлечь к работе общественные организации, чтобы семьи военнослужащих не чувствовали себя одинокими.

В свою очередь Татьяна Голикова добавила, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в настоящее время разрабатывается проект государственного фонда поддержки ветеранов СВО. Позже он будет включать в себя и других ветеранов боевых действий, в частности Великой Отечественной войны, передает агентство городских новостей «Москва».

Участникам СВО и членам их семей государство гарантирует выплаты и льготы, а также помощь в решении различных жизненных проблем. «Вечерняя Москва» собрала информацию о полагающихся участникам специальной военной операции выплатах и льготах.

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