Настоятель храма Огнев дал советы по соблюдению Великого поста

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О том, на какие части делится пост и в чем его суть рассказал настоятель Никольского храма в селе Макарово городского округа Черноголовка Московской области, ведущий программы «Свете Тихий» Дмитрий Огнев.

Он пояснил, что пост делится на физический и духовный. Физический — это сокращение по еде. Человек ограничивает себя в мясных, молочных и рыбных продуктах. Первые дни Великого поста рекомендуется вообще не есть, но нужно ориентироваться на состояние здоровья.

Духовный пост нужно совершать всем, вне зависимости от физического состояния. В дни поста нужно читать Псалтырь или главы из Евангелия, молиться. Также необходимо научиться признавать свои грехи, радоваться успехам окружающих и совершать добрые поступки, передает «Радио 1».

Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский порекомендовал проконсультироваться с врачом перед соблюдением Великого поста, так как многие заболевания могут обостриться при изменении привычного рациона, передает RT.

Православные жители России 27 февраля начинают Великий пост. Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как разнообразить стол в этот период.