Астролог Лебеденко рассказала, что стоит сделать с 27 февраля по 5 марта

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Чтобы неделя с 27 февраля по 5 марта прошла более успешно, человеку стоит составить план, который позволит распределить свои силы и время. Об этом рассказала астролог Анна Лебеденко.

Специалист по звездному небу добавила, что для любви на текущей неделе благоприятно совершать красивые поступки, назначать свидания, а также баловать вторую половинку приятными подарками.

В вопросах здоровья лучше не допускать интеллектуального перенапряжения, рекомендует Лебеденко. По ее словам, человеку стоит поддерживать хорошее настроение и сохранять оптимистичный настрой, передает «Радио 1».

Многие астрологи уверены, что парад планет влияет на судьбы человечества. «Вечерняя Москва» узнала, как это явление может сказаться на нас.

В судьбах людей сконцентрированная энергия планет проявляется по-разному. Как отметила астролог Евгения Симонова, явление, при котором небесные тела собираются вместе, называется соединением. По сути, парад планет — это массовое объединение небесных тел, а значит, окружающей энергии.