Мужчина, напавший на инспектора МАДИ в центре Москвы, предстанет перед судом

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Мужчина, напавший в центре города на инспектора МАДИ, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 27 февраля.

По ее словам, расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого за грабеж и мошенничество 25-летнего мужчины завершено.

— Собрана достаточная доказательная база, да и сам обвиняемый свою вину признал и в содеянном раскаялся. Дело передадут в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Нефедова.

Нападение, о котором идет речь, произошло на Ленинском проспекте днем 25 января 2023 года. Злоумышленник попытался помешать инспектору МАДИ выписать штраф за парковку автомобиля и напал на представителя власти, несколько раз толкнув его и ударив по голове.

По данному факту и было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.