Москвичей пригласили принять участие в конкурсе проектов «Моя страна — моя Россия»

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Жителей и гостей столицы пригласили принять участие в конкурсе авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия». Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения педагога Константина Ушинского, 160-летию — ученого Владимира Вернадского и 120-летию — физика Игоря Курчатова.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, вне зависимости от возраста. Для детей моложе 14 лет предусмотрена номинация «Сказки детей о науке». Заявочная кампания продлится до 30 марта.

С 31 марта по 24 апреля эксперты заочно изучат отправленные проекты, а с 25 апреля по 22 мая участники лично представят свои идеи. Награждение победителей запланировано на июнь 2023 года.

Помимо этого, Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной анонсировал проведение ряда конкурсов. Все желающие смогут показать свое умение читать стихи, а также сделать рисунок на тему ПДД и представить свою театральную постановку. Конкурсы пройдут с 25 февраля по 25 марта.