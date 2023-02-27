Расписание поездов «Невский экспресс» и «Сапсан» изменится в апреле

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В апреле расписание поездов «Невский экспресс» и «Сапсан», следующих между Москвой и Санкт-Петербургом, изменится. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В период с 3 по 27 апреля расписание ряда поездов будет изменено, а некоторые рейсы отменят. Это связано с проведением ремонтных работ.

— В связи с проведением работ по капитальному ремонту первого главного пути на перегоне Бушевец — Академическая, производством работ по смене стрелочных переводов на станции Подсолнечная, а также реконструкции участка Крюково — Москва Октябрьской железной дороги внесены изменения расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», — говорится в сообщении.

Также в марте изменится расписание некоторых поездов Савеловского, Белорусского, Киевского и Казанского направлений Московской железной дороги. Корректировки связаны с работами по развитию транспортной инфраструктуры.

Помимо этого, с 1 марта и до осени Рижский вокзал будет закрыт для посадки и высадки пассажиров. Часть пригородных поездов продлят до Курского вокзала.