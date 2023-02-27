Житель Подмосковья зарезал соседа из-за громкого шума

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Житель Подмосковья зарезал соседа из-за сильного шума. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 27 февраля.

По ее словам, преступление произошло возле подъезда жилого дома в городе Пушкино днем 26 февраля. Местный житель напал на соседа с ножом и нанес множественные удары в корпус. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Вскоре подозреваемого задержали. На допросе он рассказал, что пошел на убийство из-за того, что из квартиры соседа регулярно доносился громкий шум, а также сильно пахло табачным дымом. Из-за этого мужчины регулярно ссорились.

— По факту преступления было возбуждено уголовное дело. В скором времени фигуранту изберут меру пресечения, — резюмировала Врадий.

Еще одно убийство произошло на юго-западе столицы. Москвичка поссорилась с племянницей и ударила ее ножом в грудь.