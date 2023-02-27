Росгвардейцы пресекли попытку ограбить магазин в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

В Подмосковье сотрудники была пресечена попытка ограбления табачного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области в понедельник, 27 февраля.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью в городе Электросталь. Злоумышленник отжал пластиковую дверь торговой точки и проник внутрь. Мужчина закрылся в магазине и начал собирать табачную продукцию, чтобы похитить ее.

Патрулировавшие территорию сотрудники Росгвардии получили сигнал тревожной сигнализации одного из объектов. Стражи правопорядка выдвинулись на место происшествия и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель ближнего зарубежья. Для дальнейших разбирательств его передали сотрудникам полиции.

Другого преступника росгвардейцы задержали на востоке Москвы. Правоохранители заметили мужчину, убегавшего от патрульной машины, догнали его и схватили. При досмотре оказалось, что подозрительный гражданин вез партию наркотиков в потайном кармане сумки.