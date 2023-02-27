Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Росгвардейцы пресекли попытку ограбить магазин в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Росгвардейцы пресекли попытку ограбить магазин в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

В Подмосковье сотрудники была пресечена попытка ограбления табачного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области в понедельник, 27 февраля.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью в городе Электросталь. Злоумышленник отжал пластиковую дверь торговой точки и проник внутрь. Мужчина закрылся в магазине и начал собирать табачную продукцию, чтобы похитить ее.

Патрулировавшие территорию сотрудники Росгвардии получили сигнал тревожной сигнализации одного из объектов. Стражи правопорядка выдвинулись на место происшествия и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель ближнего зарубежья. Для дальнейших разбирательств его передали сотрудникам полиции.

Другого преступника росгвардейцы задержали на востоке Москвы. Правоохранители заметили мужчину, убегавшего от патрульной машины, догнали его и схватили. При досмотре оказалось, что подозрительный гражданин вез партию наркотиков в потайном кармане сумки.

Подмосковье Росгвардия Московская область Электросталь Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте