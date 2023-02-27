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Приметы и советы

Лукашенко призвал реагировать на агрессию у границ Белоруссии

Евгений Силаев
В мире
Лукашенко призвал реагировать на агрессию у границ Белоруссии
Фото: администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости принятия мер в случае проявления агрессии на границе республики. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 27 февраля, в ходе совещания с руководителями силовых ведомств.

— Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность, чтобы принять соответствующие меры реагирования, — заявил Лукашенко.

Глава государства поручил представителям силового блока оценить ситуацию вокруг Белоруссии. Также Лукашенко потребовал от министерства внутренних дел (МВД) республики и комитета государственной безопасности (КГБ) соблюдать жесточайшую дисциплину, передают «Известия».

Накануне официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что никаких инцидентов с применением огнестрельного оружия на белорусско-украинской границе не было. По его словам, подобная информация не соответствует действительности.

Политический деятель Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Белоруссия укрепляет границы в связи с риском атаки со стороны Польши. По его словам, Минску и Москве известны планы, согласно которым западные страны намерены ввести на территорию республики военный контингент.

Белоруссия Александр Лукашенко Граница правоохранительные органы
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