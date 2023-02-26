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Белоруссия опровергла сообщения о перестрелке на границе с Украиной

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Белоруссия опровергла сообщения о перестрелке на границе с Украиной
Фото: shutterstock

Никаких инцидентов с применением огнестрельного оружия на белорусско-украинской границе не было. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

— Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали, — цитирует Бычковского РИА Новости.

Ранее в украинских СМИ распространилась информация о якобы произошедшей 25 февраля перестрелке на белорусско-украинской границе. Сообщалось, что в результате столкновения якобы погиб боец волынской территориальной обороны.

Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявил 21 февраля, что Украина сосредоточила значительную группировку войск на границе с Белоруссией.

26 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о подготовке вторжения Украины в Приднестровскую Молдавскую Республику.

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