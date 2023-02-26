Рогов заявил о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья

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Украинские войска перемещаются к границам Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Согласно поступившей оперативной информации, режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья. С большой долей вероятности можно говорить, что Зеленский готовится напасть на Приднестровье, — цитирует Рогова РИА Новости.

23 февраля Министерство обороны России сообщило о подготовке вторжения ВСУ в Приднестровье. В ведомстве отметили, что на границе Украины и ПМР наблюдается скопление личного состава и военной техники ВСУ.

МИД России предостерег Украину и Североатлантический альянс от провокаций в Приднестровье. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия готова адекватно ответить на любые враждебные действия против ПМР. В случае необходимости армия России, как подчеркивается, непременно обеспечит защиту российских граждан.