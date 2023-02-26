Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рогов заявил о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов заявил о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья
Фото: Unsplash

Украинские войска перемещаются к границам Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Согласно поступившей оперативной информации, режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья. С большой долей вероятности можно говорить, что Зеленский готовится напасть на Приднестровье, — цитирует Рогова РИА Новости.

23 февраля Министерство обороны России сообщило о подготовке вторжения ВСУ в Приднестровье. В ведомстве отметили, что на границе Украины и ПМР наблюдается скопление личного состава и военной техники ВСУ.

МИД России предостерег Украину и Североатлантический альянс от провокаций в Приднестровье. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия готова адекватно ответить на любые враждебные действия против ПМР. В случае необходимости армия России, как подчеркивается, непременно обеспечит защиту российских граждан.

Украина Молдавия Приднестровье
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Все мнения
О проекте