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Приметы и советы

Минобороны: Украина начала готовиться к вторжению в Приднестровье

Юлия Курганова
В мире
Минобороны: Украина начала готовиться к вторжению в Приднестровье
Фото: president.gov.ua

Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Об этом в четверг, 23 февраля, сообщило Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, вторжение украинских войск в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российской армии с территории ПМР. В настоящее время рядом с украинско-приднестровской границы наблюдается большое скопление личного состава и военной техники ВСУ, отметили в Минобороны.

Реализация провокации украинских войск по вторжению в Приднестровье напрямую угрожает российскому миротворческому контингенту, который развернут там на законных основаниях, добавили в ведомстве.

При этом ВС России адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны, подчеркнули в Минобороны в Telegram-канале.

Украина Армия Россия Приднестровье Минобороны
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