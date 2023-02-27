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Специалист Мешалкина объяснила, как избежать травм при гололеде

Ирина Игнатенко
Общество
Специалист Мешалкина объяснила, как избежать травм при гололеде
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Избежать травм при гололеде может помочь правильный выбор обуви. Об этом рассказала специалист онлайн-гипермаркета Юлия Мешалкина.

Эксперт посоветовала избегать каблуков и танкеток. Также не подойдет обувь с абсолютно плоской подошвой. Из-за мороза она затвердевает, в результате чего человек может поскользнуться.

Оптимальный вариант, как отметила специалист, — толстая подошва и устойчивый каблук высотой три–четыре сантиметра. По словам Мешалкиной, лучше всего подойдет обувь, которая сочетает крупный и мелкий рисунок протектора на подошве, передает RT.

27 февраля на дорогах Петербурга из-за морозов образовался гололед. Кроме того, жители города жалуются на плохую уборку снега, передает ФАН.

Повреждение мениска — это очень распространенная травма, которая встречается как у людей в возрасте, так и у молодежи. О том, почему в таком случае нельзя откладывать визит к врачу, «Вечерней Москве» рассказал травматолог-ортопед федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Владимир Барбашинов.

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