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Двух человек спасли из горящей квартиры на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Двух человек спасли из горящей квартиры на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Донбасская улица, 9 Карта всех событий

На юге столицы произошло возгорание в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 27 февраля.

По данным ведомства, пожар начался в 16:40 на последнем этаже девятиэтажного доме № 9 по Донбасской улице. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

В 17:03 пожар был полностью ликвидирован. В процессе тушения из горящего помещения спасли двоих человек, один из которых ребенок.

— Пострадавших в результате инцидента нет, — резюмировали в ведомстве.

Еще один пожар произошел на востоке Москвы на территории склада. Огонь охватил площадь 150 квадратных метров. На момент публикации пожар ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

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