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Пожар на складе на востоке Москвы ликвидировали
Москва, Перовская улица, 1Е Карта всех событий
Пожар в железном ангаре на востоке столицы потушили. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 27 февраля.
По данным ведомства, огонь смогли ликвидировать в 12:06. В результате происшествия никто не пострадал.
Возгорание, о котором идет речь, произошло в 10:33 по адресу Перовская улица, дом № 1е. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.
Другой пожар случился на территории завода на Алтуфьевском шоссе. Огонь распространился по ангару на площади 300 квадратных метров. Внутри здания взорвалась емкость с дизелем, в результате чего строение обрушилось.
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Народный календарь. Как привлечь в дом достаток 2 марта Народный календарь. Как навсегда избавиться от врага 1 марта Народный календарь. Как «окликать» звезды на Онисима Овчарника 28 февраля Народный календарь. Каких врачей не стоит посещать 27 февраля Народный календарь. Как избавиться от плотских соблазнов 26 февраля
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