Пожар на складе на востоке Москвы ликвидировали

Фото: Пресс-служба МЧС России

Москва, Перовская улица, 1Е Карта всех событий

Пожар в железном ангаре на востоке столицы потушили. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 27 февраля.

По данным ведомства, огонь смогли ликвидировать в 12:06. В результате происшествия никто не пострадал.

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Возгорание, о котором идет речь, произошло в 10:33 по адресу Перовская улица, дом № 1е. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

Другой пожар случился на территории завода на Алтуфьевском шоссе. Огонь распространился по ангару на площади 300 квадратных метров. Внутри здания взорвалась емкость с дизелем, в результате чего строение обрушилось.