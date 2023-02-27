Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Один человек пострадал в результате пожара в квартире на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Один человек пострадал в результате пожара в квартире на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Донбасская улица, 9 Карта всех событий

В результате пожара в квартире на юге столицы пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 27 февраля.

По данным собеседника «ВМ», после проведения осмотра врачами двух спасенных из горящей квартиры взрослому мужчине потребовалась медицинская помощь. Ребенок не пострадал.

Ранее стало известно, что в квартире на девятом этаже в жилом доме на Донбасской улице произошел пожар. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. В 17:03 возгорание было ликвидировано. Из квартиры спасли двух жильцов, в том числе ребенка.

МЧС Москва Район Бирюлево Восточное Пострадавшие Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте