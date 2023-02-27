Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Как привлечь в дом достаток 2 марта Народный календарь. Как навсегда избавиться от врага 1 марта Народный календарь. Как «окликать» звезды на Онисима Овчарника 28 февраля Народный календарь. Каких врачей не стоит посещать 27 февраля Народный календарь. Как избавиться от плотских соблазнов 26 февраля
Один человек пострадал в результате пожара в квартире на юге Москвы
Москва, Донбасская улица, 9 Карта всех событий
В результате пожара в квартире на юге столицы пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 27 февраля.
По данным собеседника «ВМ», после проведения осмотра врачами двух спасенных из горящей квартиры взрослому мужчине потребовалась медицинская помощь. Ребенок не пострадал.
Ранее стало известно, что в квартире на девятом этаже в жилом доме на Донбасской улице произошел пожар. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. В 17:03 возгорание было ликвидировано. Из квартиры спасли двух жильцов, в том числе ребенка.
Эксклюзивы
Какую помощь могут получить семьи с новорожденными детьми в Москве «Коллективная братская могила»: почему Запад отверг мирный план Китая Паучье гнездо: кто такие ЧВК «Рёдан» и зачем они устраивают драки в ТЦ «Особая позиция»: четыре причины, почему Запад не смог настроить мир против России Охота пуще неволи: на экраны вышел триллер «Бешенство» Дмитрия Дьяченко
Приметы и советы
Народный календарь. Как привлечь в дом достаток 2 марта Народный календарь. Как навсегда избавиться от врага 1 марта Народный календарь. Как «окликать» звезды на Онисима Овчарника 28 февраля Народный календарь. Каких врачей не стоит посещать 27 февраля Народный календарь. Как избавиться от плотских соблазнов 26 февраля
Проще, чем кажется