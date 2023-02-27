Один человек пострадал в результате пожара в квартире на юге Москвы

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Москва, Донбасская улица, 9 Карта всех событий

В результате пожара в квартире на юге столицы пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 27 февраля.

По данным собеседника «ВМ», после проведения осмотра врачами двух спасенных из горящей квартиры взрослому мужчине потребовалась медицинская помощь. Ребенок не пострадал.

Ранее стало известно, что в квартире на девятом этаже в жилом доме на Донбасской улице произошел пожар. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. В 17:03 возгорание было ликвидировано. Из квартиры спасли двух жильцов, в том числе ребенка.