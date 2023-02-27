Землетрясение произошло в 25 километрах от берега Крыма

Фото: shutterstock

В 25 километрах от берега Алушты на юге Крыма было зафиксировано землетрясение. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

— От дежурного Алуштинской сейсмической станции поступила информация о том, что в 16:25 в акватории Черного моря на удалении 25 километров от прибрежной территории ГО Алушта и на глубине 15 километров было зафиксировано землетрясение, — заявил он.

По словам Крючкова, магнитуда в эпицентре землетрясения составила 3. Однако никаких последствий и разрушения на территории самого Крыма нет, написал он в своем Telegram-канале.

В минувшую субботу, 25 февраля, геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на юге Камчатки. Подземный толчок произошел в 09:25 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 65 километров.

В Таджикистане на границе с Китаем также произошло землетрясение. По предварительным данным, его магнитуда составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.