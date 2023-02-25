На юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

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Геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на юге Камчатки. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксировали в 09:25 по московскому времени. Очаг землетрясения находился в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 65 километров, говорится в сообщении.

Накануне министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о гибели трех человек и госпитализации 213 граждан после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты и магнитудой 6,4 и 5,8.

Также землетрясение произошло в Таджикистане на границе с Китаем. По предварительным данным, его магнитуда составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец сообщил «ВМ», что в мире ежедневно происходят серьезные землетрясения.