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Собянин: За 10 лет число предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тысяч

Евгений Белоусов
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Собянин: За 10 лет число предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тысяч
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Число предпринимателей на портале поставщиков за 10 лет превысило отметку в 290 тысяч пользователей. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Платформа помогает бизнесу реализовать свои товары, работы и услуги, а заказчикам — найти нужную продукцию и закупить ее у надежного поставщика. В условиях санкций появилась потребность в подборе отечественных аналогов импортной продукции. Портал дает такую возможность. Там же можно получить достоверную информацию о производителе, — рассказал он.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам мэра, на сегодняшний день более 90 процентов поставщиков на ресурсе — это представители малого и среднего бизнеса. Однако ими могут стать также ИП, самозанятые и физлица.

Для удобной и эффективной работы на сайте применяются технологии искусственного интеллекта. Так, нейросети портала умеют определять категорию товара по загруженному изображению и искать соответствие между похожей продукцией, написал Собянин в своем Telegram-канале.

На портале поставщиков работают заказчики из 39 субъектов России и поставщики из всех регионов страны. За прошлый год на сайте было проведено 609,2 тысячи закупок почти на 94 миллиарда рублей.

«Портал поставщиков» Москва Сергей Собянин
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