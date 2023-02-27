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Более 14 тысяч участников олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» посетили Музей КГХ

Евгений Силаев
Город
Более 14 тысяч участников олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» посетили Музей КГХ
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, проспект Мира, 119с5 Карта всех событий

Более 14 тысяч школьников, участвующих в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», посетили Музей городского хозяйства Москвы. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В музее проходит финальный этап олимпиады. Школьники посещают экспозицию, после чего отвечают на вопросы о жизни города. Участников разделяют на несколько возрастных групп.

В этом году олимпиада проходит до 31 марта. Принять участие и проверить свои знания могут ученики школ Москвы и Московской области, отмечает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Помимо этого, в Музее Победы запланированы восемь открытых уроков для школьников. Образовательные мероприятия пройдут с 28 февраля по 3 марта. Ребятам расскажут о жизни выдающихся конструкторов, изобретении лазера, о современных комплексах противоракетной обороны и многом другом.

Также в Москве стартовал первый отборочный этап Большой Арктической Экспедиции. Ее организует столичный Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий» при поддержке Департамента образования и науки Москвы.

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