Восемь открытых уроков для школьников пройдут в Музее Победы в течение недели

Фото: пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С 28 февраля по 3 марта в столичном Музее Победы пройдет восемь открытых уроков для школьников. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Откроет цикл 28 февраля мастер-класс «Принципы съемки документального военного фильма». На площадке «Школьного музея Победы» в рамках работы выставки «На защите Отечества» юных москвичей ждут киноуроки, мастер-классы, встречи с ветеранами и героями России, а также уроки мужества.

Так, ребятам расскажут о жизни выдающихся конструкторов, изобретении лазера и его применении в военных целях, о современных комплексах противоракетной обороны, о подвигах современных героев, а также покажут спектакль о военном детстве.

25 февраля в Музее Победы прошло торжественное закрытие первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». В рамках мероприятия состоялось награждение лауреатов кинофорума.

Кроме того, в учреждении состоялась премьера документального фильма донецкого режиссера Владимира Аграновича «Донбасс. Признанный». Кинокартина повествует о людях, которые делают все возможное, чтобы приблизить победу в спецоперации и вернуть Донбасс в Россию.