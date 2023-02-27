Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Восемь открытых уроков для школьников пройдут в Музее Победы в течение недели

Евгений Белоусов
Город
Восемь открытых уроков для школьников пройдут в Музее Победы в течение недели
Фото: пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С 28 февраля по 3 марта в столичном Музее Победы пройдет восемь открытых уроков для школьников. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Откроет цикл 28 февраля мастер-класс «Принципы съемки документального военного фильма». На площадке «Школьного музея Победы» в рамках работы выставки «На защите Отечества» юных москвичей ждут киноуроки, мастер-классы, встречи с ветеранами и героями России, а также уроки мужества.

Так, ребятам расскажут о жизни выдающихся конструкторов, изобретении лазера и его применении в военных целях, о современных комплексах противоракетной обороны, о подвигах современных героев, а также покажут спектакль о военном детстве.

25 февраля в Музее Победы прошло торжественное закрытие первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». В рамках мероприятия состоялось награждение лауреатов кинофорума.

Кроме того, в учреждении состоялась премьера документального фильма донецкого режиссера Владимира Аграновича «Донбасс. Признанный». Кинокартина повествует о людях, которые делают все возможное, чтобы приблизить победу в спецоперации и вернуть Донбасс в Россию.

Москва Школы Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте