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В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

Евгений Силаев

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Погода в Москве
Город
В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности, действие которого продлится до вечера 28 февраля. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил Гидрометцентр России.

— Ветер. Период предупреждения — с 09:00 28 февраля до 21:00 28 февраля. Местами порывы до 15 метро в секунду, — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Кроме того, 28 февраля в Москве и Московской области будет действовать предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности из-за гололедицы. Это продлится до 21:00 2 марта.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в первой половине марта. По словам метеоролога, в ближайшие две недели жителям столицы не стоит рассчитывать на теплую погоду.

Также замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова рассказала «Вечерней Москве», что первый день весны в столице окажется ветреным и довольно прохладным. Город перейдет в тыловую часть циклона, пришедшего в мегаполис с Запада.

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