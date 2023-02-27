Госслужащих хотят обязать проходить военные курсы: мнение экспертов

Рабочий контракт с госслужащими заключен на пять лет, однако он не может превысить срок полномочий мэра / Фото: pixabay

Замглавы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что в условиях СВО наличие военной подготовки должно стать обязательным требованием для госслужащих. Им это поможет ориентироваться в вопросах СВО.

Антон Бредихин, научный руководитель центра этнических и международных исследований:

— В настоящий момент мы видим, что ряд депутатов не служили в армии, а проходят «облегченную версию», которая рассчитана для них. Это далеко не уровень военной кафедры и училища. Но прохождение военной подготовки — это минимум, который будет вполне пригоден как положительное дополнение для госслужащих. Например, женщины могут освоить профессию медсестры, а мужчины — стрелка. Таким образом госслужащие только подчеркнут свою патриотичность, державность и стремление защитить интересы Родины. Ведь тем же депутатам, например, местные жители делегируют властные функции. И если они видят, что их лидер служит на фронте или имеет военную подготовку, то они будут следовать за ним. Это сильный психологический фактор.

Сталина Гуревич, правозащитник, адвокат:

— На самом деле такая практика существует в России уже давно — каждый военнообязанный мужчина в нашей стране после прохождения службы раз в год должен приезжать на двухнедельные сборы для поддержания своих знаний и навыков. Вопрос в другом — а все ли это на самом деле делают? Возможно, такая инициатива и нужна для предотвращения случаев, когда человек появляется на сборах «для галочки», хоть и повестки приходят всем. Но все же это предложение довольно популистское. Я думаю, тому, кто озвучивает такие идеи, сначала надо самому показать пример другим.

Василий Колташов, экономист:

— Сейчас госслужащие и так нагружены работой, и любой депутат это вам скажет: им ни до каких подготовок. Да и сразу возникает вопрос — кто будет заниматься военным обучением чиновников и не случится ли из-за этого дополнительного бюрократизма. Ведь появится куча новых отделов, которые «съедят» выделенные из бюджета деньги.