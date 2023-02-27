Выставка «Титаны Ржева» откроется в филиале Музея Победы 2 марта

Фото: Музей Победы

Во ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» 2 марта откроется выставка «Титаны Ржева», приуроченная к 80-летию освобождения города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 27 февраля.

— Эта выставка открывает новый проект «Титаны Ржева», который будет рассказывать о событиях Ржевской битвы, ее героях, а также уроженцах Ржева, прославившихся подвигами в годы Великой Отечественной войны, — рассказала заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной деятельности Юлия Москвичева.

На выставке будут представлены предметы, найденные на месте сражений, а также взятые бойцами Красной армии в качестве трофеев. В первую очередь это элементы одежды и оружия, произведенные в Германии.

По словам Москвичевой, экспонаты будут переданы из фондов Музея Победы. Многие из них впервые покажут широкой публике, подчеркнула заместитель директора музея. Выставка пройдет до 30 апреля 2023 года.

Помимо этого, в самом Музее Победы запланированы восемь открытых уроков для школьников. Образовательные мероприятия пройдут с 28 февраля по 3 марта. Ребятам расскажут о жизни выдающихся конструкторов, изобретении лазера, о современных комплексах противоракетной обороны и многом другом.