Около 1,5 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве в 2022 году

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Около 1,5 миллиона тонн вторсырья собрали в прошлом году жители столицы в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Программа раздельного сбора мусора стартовала три года назад и сразу получила поддержку жителей, которые и сейчас принимают в ней активное участие. Этот проект — яркий пример нашего эффективного сотрудничества с москвичами, — заявил Бирюков.

По словам заместителя мэра, объем собранного в 2022 году вторсырья на 50 процентов превысил показатели предыдущего года. Он подчеркнул, что в 2019 году, когда программа только стартовала, жители столицы собрали 450 тысяч тонн.

В начале февраля зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги по вывозу мусора.

По ее словам, их стоимость стоит рассчитывать из фактически произведенных отходов. Для реализации такого механизма собственникам жилья нужно провести собрание, после чего обсудить вопрос с мусорным регоператором.