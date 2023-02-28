Семейный путеводитель для выбора будущей профессии разработали на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ запустили программу «Семейный путеводитель по ВДНХ» для детей и их родителей. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Проект поможет разобраться, какая сфера деятельности наиболее интересна для ребенка, — говорится в сообщении.

Данная инициатива разработана в рамках культурно-просветительского проекта «Знание. ВДНХ». Пилотный выпуск путеводителя посвящен естественным наукам. Семьи могут посетить центр «Космонавтика и авиация», павильон «Нефть», экоцентры «Пчеловодство» и «Цветоводство», «Городскую ферму», музей «Биотех» и выставку «12 признаков живого» Государственного Биологического музея имени К.А. Тимирязева, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

9 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже несколько лет в столице работают образовательные проекты «Учебный день в музее» и «Учебный день в библиотеке», они занимаются организацией нескучных уроков, которые проходят в музеях, библиотеках и культурных центрах. По его словам, необычный учебный подход помогает детям по-новому взглянуть на школьные предметы, лучше их усвоить и даже определиться с выбором будущей профессии.