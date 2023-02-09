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Сергей Собянин рассказал о необычных уроках для школьников в 140 городских музеях и библиотеках

Евгений Белоусов
Город
Сергей Собянин рассказал о необычных уроках для школьников в 140 городских музеях и библиотеках
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Уже несколько лет в столице работают образовательные проекты «Учебный день в музее» и «Учебный день в библиотеке», они занимаются организацией нескучных уроков, которые проходят в музеях, библиотеках и культурных центрах. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Педагоги могут записать группы детей на учебные дни в библиотеках и музеях в любое время. Также школьники могут свободно посещать музеи и выставки по карте «Москвенок» или карте москвича — для этого работает проект «Музеи — детям», — сказал глава города.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/7
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
4/7
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
5/7
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам Собянина, на таких занятиях учителя выбирают новые увлекательные форматы — эксперименты и открытые диалоги для изучения различных дисциплин.

Кроме того, необычный учебный подход помогает детям по-новому взглянуть на школьные предметы, лучше их усвоить и даже определиться с выбором будущей профессии.

Нескучные уроки проходят в музее-усадьбе «Кусково», в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына, в «Царицыне», в библиотеке № 197 имени А. А. Ахматовой и даже в Московском зоопарке. Всего же в городе более 140 площадок, написал Собянин в Telegram-канале.

Также москвичам рассказали о подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ на практикумах в школах. С 1 февраля 400 московских школ перешли на новый формат обучения — специально для этого будущие выпускники большинство непрофильных предметов прошли в полном объеме до 1 февраля.

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