Жителям Москвы рассказали о современных финансовых пирамидах

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В рамках выставки «Музей СтопПирамида: «Три века борьбы с финансовыми пирамидами» для москвичей провели тематическую лекцию. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

— Как правило, доверчивые граждане сами переводят деньги злоумышленникам. И эти средства далеко не всегда удается вернуть. Финансовое просвещение служит барьером на пути преступников. Поэтому мы будем и дальше проводить подобные мероприятия на наших площадках, — отметила она.

Во встрече участвовало свыше 100 финансистов. Кроме того, для широкой аудитории была организована онлайн-трансляция. Спикером выступил управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. По его словам, в России каждые четыре часа появляется финансовая пирамида, а ущерб от их работы ежегодно составляет около 100 миллиардов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 февраля в библиотеке Дома Гоголя также прошла лекция на тему финансовой безопасности. В ходе нее горожане узнали, как не попасться на уловки мошенников и не потерять свои сбережения в финансовых пирамидах.