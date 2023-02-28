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Андрей Бочкарев: В Зеленограде построят тоннель под железнодорожными путями и мосты через реку Сходню

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: В Зеленограде построят тоннель под железнодорожными путями и мосты через реку Сходню
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты завершили проектирование будущих мостовых сооружений через реку Сходню, а также путепровода тоннельного типа под железнодорожными путями и прилегающих улиц. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего предусматривается строительство 2,3 километра дорог и тоннеля под путями Октябрьской железной дороги. Отмечу, что строительство тоннеля и улично-дорожной сети может выполняться параллельно, — сказал он.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, строительство проекта планируют завершить в 2026 году. Данная инициатива даст возможность улучшить транспортную доступность районов Силино и Крюково в Зеленограде, а также подмосковного Солнечногорска.

10 февраля Бочкарев заявил, что общестроительная готовность 300-метрового путепровода на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) составляет 95 процентов. Заммэра добавил, что путепровод пересекает реку Городню и переходит в тоннель в насыпи железной дороги.

Строительство Зеленоград Москва Андрей Бочкарев
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