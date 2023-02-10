Москвичам рассказали о ходе строительства путепровода на участке МСД в Царицыне

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МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Царицыно Карта всех событий

Общестроительная готовность 300-метрового путепровода на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) составляет 95 процентов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Путепровод длиной 300 метров расположен на подходе к Павелецкому направлению железной дороги вблизи станции Царицыно МЦД-2, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В качестве основной особенности путепровода заммэра выделил рельеф местности, поскольку он пересекает реку Городню и переходит в тоннель в насыпи железной дороги. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, на участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД строят 10 искусственных сооружений.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство МСД завершится уже в этом году. По его словам, создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей Москвы — по сути Четвертого транспортного кольца в средней части города, являющегося альтернативой МКАД, Третьему транспортному кольцу и проезду через исторический центр.