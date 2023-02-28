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Минобороны: США планируют провести на Украине провокацию с токсичными химикатами

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: США планируют провести на Украине провокацию с токсичными химикатами
Фото: Минобороны РФ

США намерены организовать провокацию с использованием токсических веществ на Украине и обвинить в этом Россию. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

22 февраля влиятельная неправительственная американская организация провела конференцию, посвященную событиям на Украине. В ходе мероприятия бывший посол США в России Джон Салливан заявил, что российские войска планируют использовать в зоне специальной военной операции химическое оружие.

— Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов, — отметил Кириллов.

По его словам, факты одновременной поставки Киеву токсичных химикатов говорят о попытке проведения провокаций с использованием отравляющего вещества Би-Зет, передает РИА Новости.

В середине января посольство России в Лондоне сообщило, что украинские вооруженные силы могут готовиться к применению химического оружия против российской армии. Российская дипмиссия опубликовала ролик с украинскими радикалами. На кадрах показывается, что противник планирует применять фосген при ведении боевых действий против российских сил.

Украина Спецоперации Россия США Минобороны
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