Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Посольство России в Лондоне уличило Киев в подготовке провокации с химоружием

Егор Провоторов
В мире
Посольство России в Лондоне уличило Киев в подготовке провокации с химоружием
Фото: gur.gov.ua

Украинские вооруженные силы могут готовиться к применению химического оружия против российской армии. Об этом заявили в пятницу, 13 января, в посольстве РФ в Великобритании.

Российская дипмиссия опубликовала ролик с украинскими радикалами. На кадрах показывается, что противник планирует применять фосген при ведении боевых действий против российских сил.

При этом использование фосгена табуировано Конвенцией о запрещении химического оружия. Противоядия этому ядовитому газу не существует, пишет РИА Новости.

Бойцы ВСУ продемонстрировали газовые баллоны с маркировкой «ОБ», которая расшифровывается как «отравляющие боеприпасы». Украинцы намерены прикреплять эти баллоны к ударным дронам.

Американские контрактники оказывают помощь киевским властям в подготовке к химическим провокациям на Украине. Об этом в начале декабря заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. В частности, российские власти фиксировали факты использования украинской стороной химически опасных объектов в военных целях,

Украина Великобритания Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте