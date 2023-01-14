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Украинские вооруженные силы могут готовиться к применению химического оружия против российской армии. Об этом заявили в пятницу, 13 января, в посольстве РФ в Великобритании.

Российская дипмиссия опубликовала ролик с украинскими радикалами. На кадрах показывается, что противник планирует применять фосген при ведении боевых действий против российских сил.

При этом использование фосгена табуировано Конвенцией о запрещении химического оружия. Противоядия этому ядовитому газу не существует, пишет РИА Новости.

Бойцы ВСУ продемонстрировали газовые баллоны с маркировкой «ОБ», которая расшифровывается как «отравляющие боеприпасы». Украинцы намерены прикреплять эти баллоны к ударным дронам.

Американские контрактники оказывают помощь киевским властям в подготовке к химическим провокациям на Украине. Об этом в начале декабря заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. В частности, российские власти фиксировали факты использования украинской стороной химически опасных объектов в военных целях,