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Постпред при ОЗХО: США помогают готовить химические провокации на Украине

Араз Салехов
В мире
Постпред при ОЗХО: США помогают готовить химические провокации на Украине
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Американские контрактники оказывают помощь киевским властям в подготовке к химическим провокациям на Украине. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

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