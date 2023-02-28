Власти Евпатории сообщили об аварии на магистральном водоводе

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В пригороде Евпатории произошла авария на магистральном водоводе. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила глава городской администрации Елена Демидова.

По ее словам, инцидент произошел в районе села Прибрежное Сакского района в пригороде Евпатории. Информация об аварии поступила в 01:30 по местному времени.

— Место аварии обнаружено, расчистили. По городу будет организован развоз питьевой воды, — сказала она.

12 специалистов ликвидируют последствия аварии, к работе привлечено пять единиц техники, написала Демидова в своем Telegram-канале.

В апреле 2022 года похожий случай произошел в Казани — более 90 домов остались без воды из-за течи на водоводе в центре города.