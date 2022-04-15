Более 90 домов остались без воды в центре Казани

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Более 90 домов остались без воды из-за течи на водоводе в центре Казани. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила мэрия города.

— На площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату, открылась течь на водоводе диаметром 900 миллиметров. Для устранения течи временно отключено водоснабжение, — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, отключение затронет 94 многоквартирных дома, три детских сада и четыре школы. Причины инцидента, порядок и сроки работ пока определяются. На место уже выехали бригады «Водоканала», уточняется в Telegram-канале мэрии.

15 февраля на юго-востоке Москвы специалисты ликвидировали утечку на теплосети. Движение по переулку открыто, для обеспечения теплоснабжения потребителей организована резервная схема.

До этого в одном из подъездов многоквартирного дома в округе Люберцы произошел прорыв трубы. Подмосковная прокуратура организовала по факту случившегося проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины прорыва трубы. Представители прокуратуры также оценят, насколько исполнялись требования федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства.