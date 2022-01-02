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В подъезде многоквартирного дома в Люберцах прорвалась труба

Евгений Белоусов

Происшествия
В подъезде многоквартирного дома в Люберцах прорвалась труба
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Люберцы Карта всех событий

В одном из подъездов многоквартирного дома в округе Люберцы произошел прорыв трубы. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Подмосковная прокуратура организовала по факту случившегося проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины прорыва трубы. Представители прокуратуры также оценят, насколько исполнялись требования федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».

До этого стало известно, что в новогоднюю ночь 15-летний подросток в Химках пытался запустить петарду, но та взорвалась у него в руках. В результате инцидента подросток был госпитализирован. Сейчас подмосковная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Будут ли приняты меры прокурорского реагирования, станет известно после проверки.

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