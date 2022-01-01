Петарда взорвалась в руках у 15-летнего подростка в Химках

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В новогоднюю ночь 15-летний подросток в Химках пытался запустить петарду, но та взорвалась у него в руках. Об этом в субботу, 1 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В результате инцидента подросок был госпитализирован. Сейчас подмосковная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Химкинской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, — говорится в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».

Будут ли приняты меры прокурорского реагирования, станет известно после проверки.

До этого сообщалось, что в Захаровском районе Рязанской области мужчина пытался запустить фейерверк и получил травму, в результате которой скончался. Пиротехника была изъята следователями в ходе осмотра места происшествия.

29 декабря одноэтажный частный дом вспыхнул на западе Москвы. Инцидент случился по адресу 3-я Мякининская улица, дом № 14. На месте происшествия спасатели обнаружили горение в деревянном частном доме и в двух рядом расположенных постройках.