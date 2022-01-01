Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Петарда взорвалась в руках у 15-летнего подростка в Химках

Евгений Белоусов

Происшествия
Петарда взорвалась в руках у 15-летнего подростка в Химках
Фото: mos.ru

В новогоднюю ночь 15-летний подросток в Химках пытался запустить петарду, но та взорвалась у него в руках. Об этом в субботу, 1 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В результате инцидента подросок был госпитализирован. Сейчас подмосковная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Химкинской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, — говорится в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».

Будут ли приняты меры прокурорского реагирования, станет известно после проверки.

До этого сообщалось, что в Захаровском районе Рязанской области мужчина пытался запустить фейерверк и получил травму, в результате которой скончался. Пиротехника была изъята следователями в ходе осмотра места происшествия.

29 декабря одноэтажный частный дом вспыхнул на западе Москвы. Инцидент случился по адресу 3-я Мякининская улица, дом № 14. На месте происшествия спасатели обнаружили горение в деревянном частном доме и в двух рядом расположенных постройках.

Читайте также:
Прокуратура подростки Фейерверки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте