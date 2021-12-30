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Одноэтажный частный дом вспыхнул на западе Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Одноэтажный частный дом вспыхнул на западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГОЧСиПБ
Россия, Москва, 3-я Мякининская улица, 14 Карта всех событий

Пожар произошел в неэксплуатируемом одноэтажном частном доме на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился по адресу 3-я Мякининская улица, дом № 14.

По данным ведомства, экстренные службы получили сообщение о случившемся вечером 29 декабря. На месте происшествия спасатели обнаружили горение в деревянном частном доме и двух рядом расположенных постройках. Общая площадь огня составила 30 квадратных метров.

— На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе силы ГКУ «ПСЦ»: расчеты ПСО № 204 и ПСО № 205. Благодаря слаженным действиям столичных пожарных возгорание было ликвидировано в 19:12. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Также в ночь на 30 декабря в одном из ресторанов, расположенных на севере столицы, произошел пожар. Инцидент случился по адресу улица Петрозаводская, дом № 11а. Случившемуся присвоили первый ранг сложности из пяти возможных.

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