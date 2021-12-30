Пожар произошел в ресторане на севере Москвы

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В одном из ресторанов, расположенных на севере столицы, произошел пожар. Об этом в четверг, 30 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, инцидент произошел по адресу улица Петрозаводская, дом 11а.

— Зафиксировано открытое горение. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров, — сообщил источник «ВМ».

Также он добавил, что пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.

В среду, 29 декабря, в квартире на северо-западе столицы взорвались самодельные петарды. Пострадал один человек. Инцидент произошел в квартире панельной пятиэтажки на улице Героев Панфиловцев.

Ранее стало известно, что подмосковная прокуратура проводит проверку по факту гибели трех человек в результате пожара в частном доме в Ивантеевке. Ее проведение поручено Пушкинской городской прокуратуре. В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. В ночь с 25 на 26 декабря в СНТ «Машиностроитель» Пушкинского городского округа разгорелся пожар. Два человека пострадали, трое погибли, в том числе двухлетний ребенок.