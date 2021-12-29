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Пиротехник-любитель пострадал после взрыва петард в квартире на северо-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Пиротехник-любитель пострадал после взрыва петард в квартире на северо-западе Москвы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев Карта всех событий

В квартире на северо-западе столицы взорвались самодельные петарды. Пострадал один человек. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, инцидент произошел в квартире панельной пятиэтажки на улице Героев Панфиловцев. Петарды взорвались на кухне на первом этаже.

— Пострадал молодой человек, он снимал эту квартиру, — цитирует свой источник ТАСС.

Добавляется, что мужчину доставили в больницу. В квартире, где произошел инцидент, выбиты стекла.

До этого сообщалось о гибели человека после пожара в бытовках в Новой Москве. Пожар произошел на улице Сосенский стан.

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